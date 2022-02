Che significato ha l'Inter per Spalletti? CorSport: una storia insistente, familiare e molesta. Ripudiato dal club l'ultimo anno

Notizie napoli calcio - Che significato ha l'Inter per Luciano Spalletti? L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come la gara contro i nerazzurri non sia banale per l'attuale tecnico del Napoli. Quando guidava i nerazzurri ha dovuto fronteggiare tante situazioni difficili riuscendo però sempre a raggiungere il traguardo prefissato come il quarto posto. L'ultimo anno è stato molto tribolato per Luciano che ha dovuto convivere praticamente con il fantasma di Conte.

Luciano Spalletti

Cosa significa Inter per Spalletti