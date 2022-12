Spalletti ritrova due convalescenti contro il Villarreal e Lille

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in vista del ritorno agli allenamenti della SSC Napoli:

"Il Napoli si ritrova oggi a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di vacanza concessi al gruppo da Luciano Spalletti al rientro dal ritiro in Turchia. Inizia la fase-due della preparazione precampionato, che entrerà nel vivo con le amichevoli organizzate prima della fine dell’anno allo stadio Maradona: sabato sera (ore 20.30) contro gli spagnoli del Villarreal e mercoledì 21 dicembre (alle 20) con i francesi del Lille. Si sta svuotando l’infermeria e dovrebbero essere delle partite anche i convalescenti Rrahmani e Demme. Ma il gruppo sarà al completo solamente a metà della prossima settimana, quando si concluderà il breve periodo di riposo concesso ai cinque reduci dal Mondiale in Qatar: Kim, Olivera, Anguissa, Lozano e Zielinski. È tempo di accelerare. Il 4 gennaio si ricomincia a fare sul serio, con la trasferta di Milano con l’Inter".