Retroscena CdM - La clausola firmata col Napoli, l'addio e poi la Nazionale: l'estate 2023 di Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel suo speciale dedicato agli Europei 2024 e al percorso dell'Italia, si è soffermata sull'estate di un anno fa vissuta da Spalletti:

"In Germania, invece, si presenta la Nazionale di Luciano Spalletti, diventato commissario tecnico dopo il clamoroso addio di Mancini, volato in Arabia Saudita, e reduce dalla spettacolare conquista dello scudetto con il Napoli. Una scelta non indolore, visto che l'allenatore toscano aveva deciso di lasciare da vincente la squadra campione d'Italia e di rimanere fermo per un anno. Ma poi, nonostante una clausola firmata con il Napoli, non aveva resistito alla "convocazione" del presidente della Federcalcio".