Spalletti punta sul presente, il suo Napoli ha lanciato un altro segnale forte e chiaro

Tornare indietro non si può, guardare troppo avanti è vietato. E Luciano Spalletti punta tutto sul presente, come racconta il Corriere dello Sport.

Il suo Napoli ha lanciato un altro segnale forte e chiaro, come racconta l'edizione odierna del quotidiano:

"Dopo quello di una settimana fa contro il Sassuolo, per far capire che il campionato non è ritenuto finito da nessuno con il crollo di Empoli. Pure il fatto che alla vigilia della sfida di Torino sia stato il resto dello staff tecnico a presentarsi in conferenza stampa va inteso come un tributo a chi condivide con lui gli sforzi quotidiani, niente di diverso. Quindi testa al presente, il futuro può attendere, Spalletti su questo è chiaro

Il Napoli torna da Torino con una vittoria per certi versi anche più importante rispetto a quella con il Sassuolo, niente goleade ma uno 0-1 figlio anche della sofferenza e per questo più significativo"