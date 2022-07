Il Mattino - Rinnovo Spalletti non è una priorità: tecnico (per ora) soddisfatto del mercato

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti è pronto ad iniziare la sua seconda stagione sulla panchina azzurra. Oggi il tecnico dirigerà il primo allenamento a Dimaro, in attesa che il rientro dei Nazionali ed il calciomercato completino la rosa.

Di Spalletti e del suo contratto con il Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, affrontando anche la questione rinnovo per l'allenatore di Certaldo:

La questione del suo rinnovo non sarà all'ordine del giorno per un bel po'. Il Napoli ha dalla sua una opzione per il terzo anno da esercitare in primavera. Dunque, fretta non c'è: guadagna 2,7 milioni di euro a stagione e il suo lavoro nell'ultimo anno viene considerato in maniera positiva dalla proprietà. La missione ritorno in Champions è stata centrata, cosa non semplice viste le avversarie. Il mercato del Napoli, fino ad adesso, non lo rende scontento.