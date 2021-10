Spalletti ha individuato i leader del gruppo Napoli, il CorSport svela due nomi oltre i soliti

Notizie Napoli calcio. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha individuato i leader del gruppo e gli ha dato forza, Insigne a parte, talento determinante ma le bizze del purosangue, Koulibaly su tutti:

“Ma anche Di Lorenzo e Ospina, forse il più “internazionale” del suo team. Spalletti ha questa virtù: sa parlare ai giocatori più di quanto sappia fare alla stampa. Ha saputo certamente parlarci dopo il passaggio a vuoto con lo Spartak Mosca. La dominante vittoria di Firenze lo dimostra e spazza ogni dubbio. Il Napoli è una squadra forte. Una scoperta per tanti, non per Spalletti”.