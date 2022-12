Spalletti e l'undici anti-Inter: solo un dubbio di formazione nel Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di Luciano Spalletti per Inter-Napoli. Al momento ci sarebbe solo un dubbio di formazione per il tecnico di Certaldo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulle possibili scelte di Luciano Spalletti:

"Spalletti ha ritrovato mercoledì anche Demme che è tornato a lavorare in gruppo. Mancava solo lui all'appello dopo i rientri di Rrahmani, prima di Natale, e Sirigu. Gradualmente sono stati inseriti anche Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano, i reduci dall'esperienza in Qatar che a differenza dei compagni si sono fermati solo per qualche giorno al termine del Mondiale. Tutti disponibili per Spalletti che valuta le scelte in vista di Milano riservandosi ancora qualche dubbio. Uno, ad esempio, riguarda la difesa, con Rrahmani che scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto che non è ancora sicuro di ottenere".