Spalletti dopo la sosta invernale, il bilancio è a dir poco lusinghiero! I dati

Servirà il miglior Lobotka a San Siro per il Napoli, in questa ripartenza atipica dopo la sosta per il Mondiale. Una novità per molti ma non per tutti visto che Luciano Spalletti è stato chiamato a gestire la pausa invernale in Russia dal 2010 al 2014 quando ha guidato lo Zenit San Pietroburgo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Spalletti dopo la sosta invernale, il bilancio

"La prima volta era appena subentrato e l’ultima venne esonerato dopo la prima giornata ma nelle tre occasioni più importanti le “ripartenze” di Luciano sono state di quelle da vero e proprio sprinter. Prendendo in considerazione le prime sei partite di campionato dello Zenit alla ripresa dopo la pausa nei campionati 2011, 2012 e 2013, il bilancio di Spalletti è a dir poco lusinghiero: dodici vittorie, quattro pareggi e appena due sconfitte"

