Spalletti deluso da alcuni giocatori: ecco cosa ha fatto alla viglia di Empoli

Calcio Napoli - Luciano Spalletti è deluso per il rendimento in calo di alcuni suoi calciatori nell'ultimo periodo. Sul banco degli imputati, da parte della critica, ci sono finiti sia Piotr Zielinski che Fabian Ruiz i quali sembrano davvero le copie sbiadite dei calciatori ammirati fino a qualche settimana fa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Spalletti.

"Non c'è dubbio che l'allenatore sia rimasto deluso dal rendimento in campo di diversi giocatori nell'ultimo periodo. Motivo per cui in questa vigilia ha tenuto tutti sulla corda e ancora non c'è certezza nemmeno sul sistema di gioco 4-3-3 oppure 4-2-3-1 più offensivo, magari con Mertens accanto a Osimhen"