Spalletti come Mourinho, avvio di stagione super: due scelte diverse ma stesso destino

Napoli Calcio - Roma e Napoli sono ai loro piedi, dopo la depressione in cui le anime calcistiche delle due città erano precipitate. José Mourinho e Luciano Spalletti hanno rianimato la voglia di pallone di due tifoserie che erano depresse e immalinconite dopo l'ultimo campionato pieno di guai.

Come riporta Il Mattino:

"Eppure, Mou e Luciano, così profondamente diversi tra di loro (non si sono neppure simpatici, a dire il vero) per vie diverse hanno già raggiunto un traguardo: non sono solo idoli per la loro verve, per il loro verbo ma anche per quello che Roma e Napoli stanno facendo in campo. Imbattuti tutti e due. In campionato e in Europa. E tutti e due sempre col brivido della rimonta incorporata. Perché così è ancora più facile farsi voler bene dai tifosi: la corsa alla Mazzone di Mourinho dopo il gol-vittoria al 91' con il Sassuolo è roba da copertina. In altri tempi si sarebbero aperti processi per un successo così irritante, invece per Mou solo osanna e complimenti. E lo stesso ha fatto Spalletti: non era semplice portare i tifosi dalla sua parte. Per di più giocando bene, mostrando carattere, altro che ministro della difesa (Sarri dixit): il Napoli di Luciano ha personalità e qualità. Quella di Mou è un'operazione quasi di propaganda, sportiva ed economica per la Roma di Friedkin. Diversa dalla scelta di De Laurentiis: che ha voluto un allenatore-martello per conquistare il ritorno in Champions".