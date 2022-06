Il Mattino - Spalletti non ha sbattuto i piedi sugli addii di Ospina e Mertens: il tecnico ha una sola preoccupazione

Calciomercato Napoli. Potrebbe essere una squadra profondamente rinnovata quella che De Laurentiis consegnerà a Spalletti per il prossimo ritiro di Dimaro. In particolare tengono banco le posizioni di Mertens, Ospina (entrambi in scadenza) e di Koulibaly (scadenza 2023).

Spalletti Napoli calciomercatp

Calciomercato Napoli, reazione Spalletti

Di questi tre nomi ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, descrivendo il differente stato emotivo di Spalletti di fronte alla loro eventuale partenza: