Spalletti è mister Champions, c'è un dato impressionante nella sua carriera

Napoli Calcio - Quando arrivò all'Inter, nell'estate del 2017, i nerazzurri erano in depressione totale: da sette edizioni non conquistavano l'accesso alla Champions League. Nessuno meglio di lui, insomma, sa come rimettere a posto i cocci e ripartire. Spalletti certe cose sa bene come si fanno, tant'è che dal 2004, l'anno della storica qualificazione della sua Udinese in Champions, solo nella stagione 2008/09 si è piazzato (con la Roma) fuori dalla zona Champions (arrivò sesto) che ha sempre conquistato anche allo Zenit.

