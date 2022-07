Sostituto Koulibaly, da Acerbi fino a Kim e Palomino: tutti i nomi in lizza

Calciomercato Napoli. A breve potrebbe arrivare anche l'ufficialità della cessione di Koulibaly al Chelsea, con il Napoli che intascherà 40 milioni di euro e dovrà cercare un sostituto all'altezza. Il primo nome sondato è stato quello di Milenkovic della Fiorentina, ma nella lista di Giuntoli ci sono diversi profili.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha indicato diversi possibili sostituti, partendo da Acerbi che è in uscita dalla Lazio.

E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco Acerbi (34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della Lazio, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 milioni di euro alla Lazio.