Skriniar: "A Koulibaly invidio l'aggressività in campo. Con Manolas coppia più forte della A? Ci sono anche altre difese importanti"

Ultimissime calciomercato Napoli - Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24



Chi è il miglior difensore centrale al mondo?

"In questo momento Van Dijk".



Cosa ruberebbe all’olandese?

"Quando vedi giocare il Liverpool non puoi non notare la sua presenza in campo".



E a Koulibaly cosa invidia?

"L’aggressività che mette in tutti i duelli in campo. E’ uno che non molla mai".



La coppia Koulibaly-Manolas è la più forte del campionato?

"Vediamo… Sono due grandi calciatori, ma ci sono anche altre difese importanti".



