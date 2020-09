Sion, il presidente Costantin: "Ho inventato io Gattuso come allenatore: tra un paio d'anni sarà l'uomo di riferimento del calcio internazionale"

Ultimissime Napoli - Christian Constantin, presidente del Sion, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.



Però più di 40 allenatori in 17 anni sono eccessivi, su.

"E’ perché sono un appassionato. Gli allenatori sono tutti bravi a vendersi. Ma somigliano ai meloni, devi aprirli per capire se sono buoni. Arrivano, ti dicono che con tre o quattro giocatori saranno a posto, a metà stagione tornano e raccontano che con quella rosa non possono mantenere le promesse. Qualcuno si dimette, addirittura. A un certo punto ho deciso di allenare io stesso e ho messo insieme due sconfitte, due pari e sedici vittorie".



Bene, allora aboliamo direttamente gli allenatori.

"Ma no, con loro basta parlare a lungo e con calma. Anche perché dopo essersene andati dicono tutti di essere stati benissimo a Sion e di essere cresciuti. Per esempio, l’idea di trasformare Rino Gattuso in tecnico è stata mia. Lui ha un grande cuore, un entusiasmo enorme e una parola sola. Il profilo perfetto per una squadra che abbia le stesse caratteristiche. E ha fatto sempre le mosse giuste, passando da Palermo, attraverso la Primavera del Milan, la prima squadra, quindi mettendosi in discussione fino al punto di sostituire un’icona come Ancelotti a Napoli. Io credo che tra sette-otto anni sarà uno dei punti di riferimento a livello internazionale".



Ha saputo che De Laurentiis è andato alla riunione di Lega con i sintomi dell’infezione? Lei che ha sempre voglia di uscire dalle righe lo avrebbe fatto?

"Sono eccentrico, ma non fino a questo punto".