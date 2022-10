Non solo Napoli, Simeone sogna il Mondiale con l'Argentina: farà di tutto per convincere il Ct Scaloni

Notizie Napoli calcio. Simeone è ancora una volta decisivo per il Napoli, entrando dalla panchina e siglando il gol del 2-1 che di fatto indirizza la sfida contro la Cremonese.

Di Simeone ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, svelando come l'argentino oltre allo scudetto in azzurro sogna anche la convocazione mondiale con l'Argentina:

Sono proprio vittorie così che danno la dimensione della marcia trionfale di questo Napoli. Ma questi sono gol che possono avvicinare Simeone anche all’altro suo sogno. Che non è solo lo scudetto al Napoli. Ed è la convocazione con l’Argentina. Sì, la riserva d’oro sogna il Mondiale in Qatar. A settembre non è stato chiamato dal ct Scaloni. Resta in corsa, ha un mese per fargli cambiare idea, per scalzare uno tra Dybala, Alvarez, Correa e Lautaro Martinez