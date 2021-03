"Siete una banda", rabbia Donnarumma contro il Napoli: ecco con chi ce l'aveva, il retroscena

Ultimissime calcio Napoli. Il portiere originario di Castellammare di Stabia Gigio Donnarumma non ha digerito molto bene la sconfitta di misura a San Siro contro gli azzurri per un gol di giustezza di Matteo Politano addirittura di destro. Al termine de match l'estremo difensore campano, già noto per i sfottò anti Napoli in passato (su tutte quelle allo zio, ndr) si è lasciato andare a fine gara preso dalla rabbia.

Donnarumma Napoli, sfogo contro un dirigente: 'Siete una banda'

«Siete una banda», avrebbe detto Donnarumma. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino Donnarumma avrebbe inveito contro un membro della panchina del Napoli, a tal punto da far intervenire Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e amico di Gigio, per placare gli animi.