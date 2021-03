"Siete straordinari! Ve la siete meritata", entusiasmo Gattuso: che discorso agli azzurri dopo l'exploit col Milan

Notizie Napoli calcio oggi. L'edizione odierna de Il Mattino riferisce che nel post gara di Milan-Napoli 0-1 l'entusiamo nello spogliatoio partenopeo è salito alle stelle

Discorso Gattuso Milan-Napoli 0-1

"Siete stati straordinari. Ma restiamo con i piedi per terra, ma questa vittoria ve la siete meritata". Questo in sintesi il discorso riportato da Il Mattino che avrebbe fatto Ringhio negli spogliatoio dopo la vittoria coi rossoneri. De Laurentiis non è riuscito a raggiungere la squadra: in tempi di pandemia, l’aeroporto di Ciampino chiude presto e lui stamane ha impegni importanti (ovviamente sul tema dei fondi e dei diritti tv). Ma si è mostrato in volto, con una videochiamata prima del match: un po’ per scaramanzia, perché il rito sembra funzionare, un po’ perché sente davvero lo spirito della rimonta.