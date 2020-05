"Si indaghi sull’arbitraggio di Inter- Juve del 2018", Repubblica: presentati due esposti-denuncia nelle Procure di Roma e Milano, tutte le novità

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica sono stati depositati due esposti-denuncia alle Procure penali di Milano e Roma per quanto riguarda l'audio di Orsato sul contrato Pjanic-Rafinha: "Due " esposti- denuncia" sono stati infatti depositati ieri presso le Procure penali di Milano e di Roma, con la richiesta di «espletare una più approfondita attività preliminare di indagine, finalizzata a verificare il corretto e leale svolgimento della partita tra l’Inter e la Juventus, giocata a San Siro il 28 aprile del 2018 » . I due legali " suggeriscono" di fatto altre strade alla magistratura per verificare comunque l’esistenza di eventuali dialoghi utili — a loro giudizio — a una indagine. In particolare « l’acquisizione presso la sede dell’Aia o della Figc degli audio- video aventi a oggetto le "conversazioni" intercorse tra Orsato e i suoi collaboratori Paolo Valeri e Alessandro Giallattini, al fine di verificarne, attraverso un’analisi tecnico-informatica, la "genuinità" e "completezza", o meglio, l’assenza di "alterazioni" e o "manipolazioni". Nell’esposto presentato ieri si chiede inoltre alle Procure di " assumere informazioni testimoniali pure dal capo degli arbitri Marcello Nicchi, dal quarto uomo Paolo Tagliavento, dagli assistenti Riccardo Di Fiore e Lorenzo Manganelli, nonché dall’organo tecnico Gabriele Gava — dotato di "auricolare" per l’ascolto delle comunicazioni — e dell’osservatore arbitrale Romano Andrea Carlucci e del responsabile tecnico della "Hawk Eye", la società fornitrice della strumentazione informatica per la control room arbitrale". L’intera task force presente a San Siro nella notte di Inter- Juventus, nella sostanza".