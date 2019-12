"Serve spirito battagliero! Non mi importa se sbagli, zero tiri a fine allenamento": Gattuso spreme Insigne a Castel Volturno

Ultime calcio Napoli - Sembra essere un nuovo Lorenzo Insigne, quello dei primi giorni di lavoro con il nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. L'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla vicenda, vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano.

Gattuso spreme Insigne al massimo

"Lorenzo ha risposto presente, ha replicato alle incitazioni del nuovo tecnico. Il ragazzo di Frattamaggiore ha deciso che è arrivato il momento di prendere il Napoli sulle spalle. E lo ha fatto subito. Ha capito che il tempo dei mal di pancia, del malcontento, va messo da parte.

«Serve lo spirito battagliero»

Gli urla Gattuso. Lui ascolta, ubbidisce e attende la partita con il Parma.

«Non mi importa se sbagli, fai così»

Gattuso non è Ancelotti, ti sbrana se non fai la cosa giusta. E Lorenzo lo ha capito. Quando alla fine dell'allenamento ha provato a prendere il pallone per degli esercizi di tiri in porta, si è sentito un urlo che ha squarciato il silenzio del centro tecnico:

«Basta, nessun tiro in porta alla fine dell'allenamento!»

Era Gattuso"