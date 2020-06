Serie A, tv e partite in chiaro, arriva la diffida Mediaset. CorrSera: blocca il progetto, spiazzando il governo

Serie A - Si accendono le luci dello stadio, il pallone al centro e due squadre in campo. Il contorno però è mutato rispetto al calcio che conoscevamo prima del Covid.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dell Sera:

"Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno visibili a tutti, alle 21 su Raiuno. Più complesso è immaginare cosa succederà quando il campionato riprenderà nonostante i buoni propositi del ministro Spadafora. Il progetto di trasmettere su Tv8, il canale in chiaro di Sky, una partita dei prossimi 2-3 turni della A (si inizierebbe il 21 alle 19.30 con Atalanta-Sassuolo), accorciando i tempi dell’embargo a Rai e Mediaset per gli highlight, ha subito una frenata. La tv di Cologno ha inviato infatti una lettera di diffida alla Lega vietando a Sky di trasmettere in chiaro le gare. Servirebbe una modifica della Legge Melandri o un bando d’asta per i diritti in chiaro che ora nessuno possiede. Intanto in via Rosellini è pervenuta un’offerta preliminare dalla società di investimenti, Bain Capital, interessata a diventare socia della Lega al 25% dietro esborso di 3 miliardi di euro (in concorrenza con la proposta avanzata dal fondo Cvc). Se entro domani verrà trovato un accordo fra Aic-Figc-Lega per prolungare i contratti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, il rebus quarantena è da sciogliere. «Se dovesse continuare questo trend chiederemo al Cts di allentare alcune restrizioni, eliminando la quarantena» ha dichiarato Gravina. «L’unica soluzione è fare tamponi ravvicinati, uno ogni 48 ore» ha spiegato Roberto Vannicelli, membro del Cts. «È pensabile che un guarito possa rientrare in gruppo anche se non passano 14 giorni»".