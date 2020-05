Serie A, tra oggi e domani il parere del Comitato sugli allenamenti! Dietro il sì ci sono diverse perplessità, i dettagli

Il via libera si fa attendere. Il Comitato tecnico-scientifico del governo ha deciso di posticipare l’invio della valutazione al ministro Roberto Speranza sulla ripresa degli allenamenti degli sport di squadra - comprese le squadre di Serie A - da lunedì 18 maggio. Il parere deve arrivare fra oggi e domani, altrimenti ci sarebbe un problema di tempi secondo la Gazzetta dello Sport:

"Si è riflettuto sulla Germania, le notizie sulle positività alla Dinamo Dresda, con la squadra messa in quarantena, rafforzano il vincolo numero 1 per la ripresa degli allenamenti: la quarantena allargata in caso di positività, un concetto che il protocollo Figc nella sua prima versione limitava, ma su cui il Cts non vuole sentire ragioni. Per ora gli scienziati devono occuparsi dell’ok agli allenamenti collettivi. Solo nella fase successiva, si potrà parlare di partite e di ripresa del campionato. Non è un mistero che dietro il sì delle varie componenti si nascondano diverse perplessità"