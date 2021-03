Serie A su Dazn e Champions su Sky: la guida per i tifosi su come vedere le partite di calcio

Ultime Serie A - Come cambieranno le abitudini per gli appassionati del pallone? Ieri i diritti televisivi del calcio di Serie A sono stati assegnati a Dazn. Come varieranno le abitudini degli amanti del pallone? L’edizione odierna del Corriere dello Sport propone una interessante guida.

Quanti abbonamenti dovrò sottoscrivere per vedere tutte le partite?

Per la A può bastare l'abbonamento a Dazn. Ne serviranno due per vedere anche le coppe europee, che sono in gran parte esclusiva Sky.

Dove posso vedere Dazn?

Su qualsiasi dispositivo che potrà connettersi alla rete internet: smart tv, pc, tablet, smartphone.

Cosa offrirà Dazn?

Tutta la A per il triennio 2021-2024. Nelle prossime tre stagioni potrà trasmettere in esclusiva 7 partite su 10 per ogni giornata di serie A e le restanti 3 partite in co-esclusiva con altre piattaforme.

Le 3 partite che ora si possono vedere su Dazn, saranno trasmesse su Sky?

Sky avanzerà una offerta per avere almeno queste 3 partite a disposizione, ma ci sono altre aziende interessate, tra queste Mediaset.

L'attuale abbonamento a Dazn sarà sufficiente per continuare a usufruire dell'offerta?

Con ogni probabilità l'attuale costo di 9,99 euro al mese verrà aumentato e dovrà essere adeguato alla nuova proposta.

Cambierà la programmazione delle partite?

No. Verrà confermata l'attuale distribuzione su tutto l'arco del week-end per consentire ai broadcaster di far fruttare al massimo la raccolta pubblicitaria. A meno di condizioni eccezionali (vedi turni infrasettimanali) solo la domenica alle 15 si dovrebbero disputare più partite in contemporanea.