Serie A, è rottura tra i club sui diritti tv! Toni minacciosi da De Laurentiis ed altri sei club, richiesta di danni se non saranno dati a Dazn

Notizie Calcio - Non c’è solo la lotta per lo scudetto, per la zona Champions e per non retrocedere che infiamma il nostro calcio. C’è ben altro che cova sotto le braci della Serie A. E dimenticate la rivalità sul campo. Perché Juventus, Atalanta, Inter e Napoli sono invece alleate nel Palazzo. Ne parla Il Mattino.

"La rottura in Lega tra i club di serie A è sancita da una lettera molto poco diplomatica che porta la firma di De Laurentiis e altri sei presidenti (ci sono anche Verona e Lazio). Pochi indugi con tanto di richiesta di risarcimento danni nel caso in cui non si proceda all’assegnazione dei diritti audiovisivi. Da assegnare, secondo i sette, a Dazn che ha presentato una offerta economica per il triennio 21/24 superiore a Sky e a tutti gli altri. Toni minacciosi nei confronti della Lega e degli altri club in una lettera di fuoco"