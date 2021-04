Serie A e fondi, Repubblica: c'è una clausola che spaventa, dietro la lettera di Napoli ed altri club ci sarebbe un altro motivo

Ultime Serie A - A chiedere un passo indietro a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sono sette club che hanno scritto una lettera per esprimergli «irrevocabile sfiducia» e spingerlo «a trarne le doverose conseguenze». Ne parla Repubblica.

"Un invito rafforzato da una seconda missiva in cui si accusa Dal Pino di avere di fatto rallentato l’assegnazione dei diritti tv in nome del progetto di una nuova media company partecipata da fondi di investimento.

La possibilità di accusare in tribunale di mala gestio Dal Pino va letta come un modo per azzerare la trattativa coi Fondi. O quantomeno, per togliere dal tavolo la clausola che davvero spaventa i club, inserita nella bozza di accordo della media company: se il campionato dovesse essere stravolto (per l’istituzione della Superlega o una Champions troppo invadente) le società dovrebbero pagare una penale. Rimossa quella, il dialogo potrebbe anche riprendere"