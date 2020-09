Serie A 2020-21, CorSport: Gattuso capirà la forza del suo Napoli già con la trasferta contro la Juventus

Serie A - La scena del debutto della Serie A 2020-2021 tocca a Juventus-Sampdoria. Per Pirlo subito un esame vero, più formativo di tutti quelli che dovrà superare a Coverciano, come racconta il Corriere dello Sport:

“Non sarà semplice per i campioni d’Italia cominciare a pieno ritmo, ma anche le altre grandi hanno ostacoli più o meno della stessa misura. Gattuso capirà la forza della sua squadra già alla terza, con la trasferta di Torino contro la Juventus, che farà un test anche alle ambizioni della Roma già alla seconda giornata. La quarta anticipa la prima giornata delle coppe e non può far piacere a Pioli ma soprattutto a Conte che proprio quella domenica si giochi il derby di San Siro. Lo stesso si può dire per Gattuso e Gasperini per lo scontro diretto Napoli-Atalanta”