"Se migliora i movimenti, diventa un extra bomber", Osimhen ha una doppia missione da raggiungere contro l'Udinese

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Osimhen: "È il numero 9 e in dote vuole portare un bottino realizzativo di alto livello. A Leicester si è sbloccato con una doppietta d’autore. Esultanza ricca d’entusiasmo e una promessa di Spalletti: « Se migliora i movimenti, diventa un extra bomber » . Tradotto: può fare la differenza ogni partita. Osimhen spera di riuscirci già a Udine. La continuità è il pane quotidiano di ogni attaccante che si rispetti. L’obiettivo è cancellare lo " zero" in campionato (condizionato pure dalla squalifica rimediata col Venezia) per lanciarsi nella classifica dei cannonieri, obiettivo che non ha mai nascosto di poter centrare".