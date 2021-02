Scuole aperte Campania, le mamme No-DaD sfidano De Luca: "Non può chiudere"

Ultime notizie Napoli. «Siamo pronti a sfidare nuovamente De Luca in tribunale». Palmira Pratillo, l’imprenditrice che è una delle promotrici del coordinamento Scuole Aperte Campania, non cede di un passo. Le indiscrezioni relative ad un nuovo imminente provvedimento di chiusura delle scuole da parte del presidente della Regione hanno già allertato le famiglie e gli avvocati i quali per due volte hanno ottenuto che il Tar Campania sconfessasse De Luca e rimandasse gli studenti in aula.

Lo riporta l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno.

Scuole Aperte Campania contro De Luca

«Sono fiduciosa – dice Pratillo, 43 anni, e mamma di due bambini che frequentano la seconda e la quarta elementare – che il Tar ci darà di nuovo ragione. I giudici per due volte hanno rilevato che la Regione Campania non ha portato un solo dato a sostegno della tesi che la riapertura delle scuole abbia determinato una impennata dei contagi. C’è, al contrario, la relazione dell’epidemiologa Sara Gandini la quale ha evidenziato che in Campania la chiusura delle scuole non ha in alcun modo abbassato la curva dei contagi». Per la terza sfida in tribunale, se ci sarà, il coordinamento farà tesoro dell’esperienza degli avvocati Butti, Marchetti e Clarizia, protagonisti della stesura dei due ricorsi vittoriosi. «Scuole Aperte – ricorda Pratillo – è un coordinamento che conta oggi 12.000 iscritti al gruppo facebook. Tutto è cominciato ad ottobre, quando chiusero le scuole solo in Campania. Io ed altri genitori ed amici percepimmo un senso di ingiustizia profonda e ci organizzammo per reagire. Lanciammo la campagna dei manifesti».