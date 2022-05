Scudetto Napoli, oggi messa in onore di Diego: luogo, orario e presenti

Napoli Calcio - 10 maggio 2022: 35esimo anniversario del primo scudetto del Napoli. Il capitano di quella squadra sappiamo chi era: Diego Armando Maradona. Così, come riporta La Repubblica, appare doveroso un tributo per D10S in questo giorno. Pertanto l’associazione “Le leggende del Napoli” ha organizzato una messa in memoria di Diego per oggi alle 16.30 nella cappella di San Gennaro, nel Duomo. Presenzieranno l'ex presidente Corrado Ferlaino e gli ex compagni Alessandro Renica, Giovanni Francini, Giuseppe Bruscolotti, Nando De Napoli e il figlio Diego Armando Maradona junior.