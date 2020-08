Scozzafava applaude Gattuso: "Dispensa realismo e non fanatismo, mette a tacere le facili ambizioni da numeri"

Notizie Napoli calcio. Di seguito vi proponiamo l'editoriale di Monica Scozzafava per l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

Se sono rose fioriranno, il seme da piantare c’è e le aspettative sono sacrosante. Guai a fare a meno dei sogni di gloria, ma sbandierarli ai quattro venti potrebbe rivelarsi (come è accaduto in passato) un boomerang. Rino Gattuso mette a tacere le facili e scontate (in questa fase) ambizioni da numeri primi. E così mentre nelle orecchie dei tifosi rimbombano ancora le promesse degli anni passati («questo è l’anno giusto»; «il secondo posto non basta più»; o ancora «adesso vogliamo vincere») ci pensa l’allenatore e campione del mondo da giocatore a rimettere le cose al posto giusto, a dispensare realismo e non fanatismo, con saggezza e intelligenza: miglioriamo il settimo posto, riconquistiamo la Champions. Stavolta il Napoli lo battezza dall’inizio, gli azzardi possono rivelarsi pericolosi, soprattutto se la stagione scorsa si è chiusa al settimo posto. E probabilmente visto il momento disastroso in cui a Rino è toccato prendere le redini della squadra, neanche ci avrebbe scommesso. Gli ottavi di Champions sciupati con il Barcellona restano un rimpianto pur sapendo che ai quarti il divario con le altre squadre sarebbe stato enorme, ma le gare secche autorizzavano anche a sperare nella fortuna. Il campionato invece è stato un saliscendi nel quale non sono mancate la spinta dell’animo, la motivazione e la voglia di costruire una propria identità tattica. Gattuso ha tenuto la bussola: nuovo giro, altra corsa e stavolta è la sua, dall’inizio alla fine. Poi? Poi chissà, non c’è un contratto nuovo, ma un patto tra gentiluomini per andare avanti nel segno della lealtà e del rispetto. I contratti non sono così importanti per Gattuso, come non lo è convincere la piazza con false promesse. Lui sa come si vince e sa anche che è difficile. E allora, umiltà prima di tutto.