Scontro frontale De Laurentiis-squadra, Gazzetta: si è sentito offeso nella sua persona e nel ruolo. Ha adottato la linea dura incurante delle conseguenze

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta delllo Sport racconta nel dettaglio la decisione di Aurelio De Laurentiis di non volersi fermare alla semplice multa nei confronti della squadra, ma di adottare la linea dura. Il patron farà causa ai propri calciatori anche per i diritti d'immagine.

"Il presidente ha deciso di far prevalere il proprio ruolo anche perché se avesse fatto diversamente avrebbe dimostrato una debolezza che non gli è mai appartenuta. In un primo momento s’era pensato che il club si accontentasse della semplice multa che prevede una sanzione pari al 5 per cento dello stipendio lordo mensile. Ma De Laurentiis non ne ha voluto sapere, s’è consultato per giorni coi suoi legali, assistito dall’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, l’uomo a cui spettano le decisioni più importanti e, alla fine, ha optato per lo scontro frontale, incurante delle conseguenze che potrebbe provocare la linea dura adottata. Il presidente s’è sentito offeso nella sua persona oltre che nel suo ruolo"