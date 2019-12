Sconcerti: "Mertens sarebbe l'uomo ideale per la Roma"

Calciomercato Napoli - Mario Sconcerti scrive dell'idea Mertens per la Roma sulle pagine del Corriere della Sera: "Se avrà tempo e voglia potrà invece intervenire sulla Roma il nuovo proprietario. Ci sono due giocatori che hanno pochissime alternative, due vecchie basi della squadra: Kolarov e soprattutto Dzeko. I ruoli sono i più difficili, Kolarov peraltro è molto più che un terzino sinistro. Dzeko non è sostituibile, ormai è un vero regista avanzato. Va però cercato qualcuno che gli consenta respiro, la possibilità di scattare più spesso. Mancano alla Roma anche un po’ di gol dagli esterni. Non ci sono grandi tiratori. L’uomo ideale sarebbe Mertens, da punta e da ala. Per puro piacere di calcio dico che Pellegrini sarebbe il giocatore ideale per il gioco di Sarri e di Conte. Ma lo è anche per quello di Fonseca"