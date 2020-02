Sconcerti: "Voto 7 al mercato del Napoli: il centrocampo di Gattuso sarà Allan-Demme-Zielinski"

Mario Sconcerti, giornalista, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha dato il voto al mercato del Napoli:

"VOTO 7 Gattuso ha avuto i suoi registi. Demme è un giocatore semplice, ordinato, con caratteristiche che nel Napoli mancavano. Lobotka ha più estro, può fare tutti i ruoli di metà campo. Credo che il nuovo reparto sia con Allan, Demme e Zielinski (ai danni di Fabian, ndr). Politano è un cambiamento secco, si passa dall’arte tattica di Callejon agli scatti brevi del nuovo acquisto. Non sarà facile trovare la differenza. Certamente non nei gol. Callejon ne ha segnati 61 in Italia, Politano 25 in serie A".