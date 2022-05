Sconcerti: "E' anche la Champions di Davide Ancelotti, troppe volte accusato di essere un privilegiato"

Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera, la vottoria della Champions League da parte di Ancelotti, ex allenatore del Napoli, e del figlio Davide, suo vice.

"E' la notte del Real, di Vinicius che decide, di Courtois che difende, ma resta soprattutto la notte di Carlo Ancelotti, l’uomo di tutti i giorni e di tutti i record, oggi quattro Champions, come nessuno. E anche di suo figlio Davide che gli sta accanto in panchina, tante volte accusato di essere un privilegiato di famiglia, ma che ormai è anche lui da tempo un vero uomo di calcio (...). Il gol di Vinicus a inizio ripresa, molto bello per come parte da Carvajal ed è portato all’assist da Valverde, rompe la partita e spezza in due il gioco. Diventa una diversa partita all’italiana, con quattro attaccanti del Liverpool e il Real che non dimentica il palleggio ma si chiude come fosse un avversario qualunque".