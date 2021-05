Scandalo Benevento-Cagliari, Gazzetta: stop Doveri-Mazzoleni, il designatore Rizzoli li punisce! Niente match

Notizie serie A Uno stop per ritrovare serenità. Punitivo, certo, ma anche cautelativo allo stesso tempo, per consentire ai due arbitri di tornare alla piena efficenza, senza alcun condizionamento. Dopo Benevento-Cagliari di domenica, l’arbitro Daniele Doveri e il Var Paolo Mazzoleni sono stati fermati per un turno dal designatore Nicola Rizzoli. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Mazzoleni fermato da Rizzoli dopo Benevento - Cagliari

Secondo la rosea Rizzoli non ha contestato alla coppia arbitrale tanto la decisione tecnica (non rigore), ma tutto l’iter che ha portato ad assumerla: fischio in campo, on field review e poi la retromarcia finale. Una gestione confusa e confusionariaLo stop di Doveri e Mazzoleni, inevitabile nonostante la linea morbida degli ultimi mesi del designatore, ha creato non pochi problemi a Rizzoli, in un momento delicato della stagione.