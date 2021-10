"Sbaglia un gol da mettersi le mani nei capelli", disastro Insigne in Italia-Spagna: pagelle horror

Napoli calcio - Bocciatura senza attenuanti per Lorenzo Insigne dopo Italia-Spagna di Nations League. Ecco le pagelle dei quotidiani.

Gazzetta 5. Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari, invece...Il resto è in linea.

Corriere dello Sport 5. Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro.

Tuttosport 4.5 Il gol che sbaglia al 35', solo in piena area davanti a Unai Simon, è davvero da “mani nei capelli”, tanto che non ci crede nemmeno lui. Pesa triplo anche perché poi la Spagna prende il largo. Non il modo migliore per festeggiare le 50 presenze azzurre.