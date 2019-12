Sassuolo-Napoli, Mertens alza bandiera bianca! Pronto Milik al centro del tridente

Ultimissime Calcio Napoli - Sassuolo-Napoli, Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Dries Mertens per l'ultimissima del 2019. Come infatti rivela La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante belga non è al meglio e anche ieri ha lavorato in palestra. L'ex PSV darà quindi forfait per la trasferta del Mapei Stadium: spazio ad Arkadiusz Milik al centro del tridente, il più in forma del Napoli in questo momento.

Napoli-Sassuolo: chance per Lozano?

Mister Gattuso, nel frattempo, sta valutando se dare o meno una chance a Hirving Lozano dal primo minuto: il messicano è in ballottaggio con José Callejon che ha deluso nell'ultima apparizione, mentre dovrebbe essere confermato Lorenzo Insigne sulla sinistra.