Sassuolo-Napoli, Il Mattino: Gattuso recupera Mertens, pronti Elmas e Younes, le ultime di formazione

Ultime calcio Napoli - Due mesi fa l'ultima vittoria in campionato. Gattuso non vuole rischiare un ulteriore abbissamento proprio alla vigilia di Natale. Proprio perché la testa è importante, sa bene che perdere a Sassuolo prima della sosta sarebbe un'altra mazzata. Gli esami per Gattuso sono appena cominciati e non finiranno mai. Una settimana di sessioni e tutti sotto esame.

News Napoli, le ultime di formazione in vista del Sassuolo

Come riporta l'edizione de Il Mattino:

"Gattuso cerca la scintilla negli occhi di ognuno degli azzurri. Vuole giocatori motivati, pronti a dare battaglia in campo. Ed è per questo che anche Younes ed Elmas in queste ore sono in corsa per un posto da titolare nella gara del Mapei Stadium. Ringhio analizza la psiche dei giocatori: chi c'è con la testa, chi non è triste, depresso e mostra di avere il fuoco dentro in questi due giorni di allenamento giocherà col Sassuolo. In difesa discorso differente: l'assenza di Koulibaly (oltre a quella di Maksimovic) spinge ad andare cauti con le scelte. Ma anche qui, Mario Rui e Hysaj sono in ballottaggio. Oggi Mertens dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Ma lì davanti sicuro della conferma è Milik. E poi decidere se continuare a dare fiducia ai vari Callejon, Insigne e Fabian".

