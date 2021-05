Sarri torna al Napoli? TuttoSport: tanti allenatori contattati, è l'unico che convince ADL

Napoli calcio notizie oggi. L'edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al futuro della panchina della SSC Napoli. Tutti sono curiosi di sapere quali saranno le mosse di Aurelio De Laurentiis. Qualcuno sostiene che il presidente potrebbe concedersi un altro colpo di teatro, come quando annunciò tra lo stupore generale l’arrivo di Carlo Ancelotti , dopo aver portato avanti la trattativa personalmente ed in gran segreto

Ecco cosa scrive Raffaele Auriemma oggi su TuttoSport, un breve stralcio

Finora il patron non è stato convinto fino in fondo da nessuno dei trainer contattati, tutti tranne uno: Maurizio Sarri. De Laurentiis spera che, alla fine, ci sia il ritorno del maestro sulla panchina che gli consentì di farsi notare a livello internazionale e proseguire il progetto ottimamente avviato da Gattuso. E non è detto che non sarà più lui il tecnico del Napoli, però ogni discorso è rinviato a lunedì.