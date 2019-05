Prossimo allenatore Juve, salgono le quotazioni di Sarri: spunta il giorno della possibile svolta

Juve news mercato - L'ex tecnico del Napoli, oggi al Chelsea, è l'indiziato numero uno per essere l'allenatore del club bianconero dopo il divorzio con Massimiliano Allegri.

Panchina Juve, le nuove quote allenatore Juventus

Le quotazioni di Maurizio Sarri per il prossimo anno sono in netto rialzo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, giovedì l'agente del Toscano, Fali Ramadani, volerà a Londra per discutere con Marina Granovskaia circa il futuro del tecnico.

La Juventus prova anche a cautelarsi, individuando in Simone Inzaghi della Lazio il piano B. In calo i rumors che vedrebbero Pochettino favorito.