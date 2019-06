Presentazione Sarri-Juve, il neo allenatore indosserà un abito su misura! Primo contatto con CR7

Presentazione Sarri-Juve - Maurizio Sarri è pronto ad iniziare la sua avventura alla Juventus. Il tecnico, in conferenza stampa alle 11, indosserà un abito sartoriale fatto su misura, con tanto di cravatta. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Alla Continassa, nella sala 'Gianni e Umberto Agnelli' presenti oltre cento giornalisti e operatori, in rappresentanza d oltre venti emittenti tv. Oltre a quelli italiani, allo Stadium arriveranno media spagnoli, inglesi, francesi, cinesi ed arabi.

Presentazione Sarri alla Juve oggi alle 11, primo contatto con Cristiano Ronaldo

Ieri, alle 19.05 l'atterraggio a Caselle, con un volo privato decollato da Pescara. Matteo Fabris, team manager della Juventus, l'ha accolto e scortato in auto aziendale fino al centro sportivo. Dopo aver incontrato Fabio Paratici e Pavel Nedved, Sarri freme per incontrare Cristiano Ronaldo, al momento in vacanza con la famiglia. Non si esclude che un contatto tra i due ci sia già stato. L'ex allenatore di Chelsea e Napoli guadagnerà circa 6.5 milioni di euro l'anno fino al 2022.