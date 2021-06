Sarri ha conquistato Lotito, in che modo? Riciclando i 'bocciati' di Inzaghi

Ultime calcio - Operazione riciclaggio. Di calciatori. Quelli scartati, accantonati, spediti lontano. È anche così che Sarri ha convinto Lotito, che temeva che l’allenatore toscano gli chiedesse di buttare a mare gran parte dell’organico della Lazio e integrarlo con 7-8 acquisti. È successo il contrario. Nel corso del lunghissimo colloquio di giovedì, Sarri ha spiegato al presidente le sue idee sui giocatori: proverà a sfruttare anche chi era finito in un angolo con Inzaghi. Proprio quello che Lotito voleva sentirsi dire, perché una delle sue principali rimostranze al vecchio tecnico era questa: non sfrutta tutti i calciatori che ha, ne lascia fuori anche di forti. È questo il motivo per cui Lotito ha compiuto il passo successivo: ha convocato a Roma l’agente di Sarri, Ramadani, per formulare la sua offerta economica. L’incontro è avvenuto ieri all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio il procuratore ha preso la strada di Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo, per portare all’allenatore la proposta della Lazio: contratto di due anni con opzione per il terzo, stipendio di tre milioni netti più bonus. La firma potrebbe arrivare già oggi. Lo riporta Il Corriere della Sera, edizione romana.