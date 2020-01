"Se proprio dovevo perdere, almeno l'ho fatto con loro". Sarri fa infuriare il mondo Juventus

Notizie Calcio Napoli - Tensione a Torino dopo Napoli-Juventus di domenica sera. E non solo per una sconfitta che ha messo a nudo tutti i nuovi limiti della Vecchia Signora, ma anche per una frase proncunciata da Maurizio Sarri non gradita affatto all'ambiente.

La frase di Sarri indispettisce il mondo Juventus

"Se proprio dovevo perdere, almeno ho fatto contenti i ragazzi del Napoli". Dichiarazioni galeotte pronunciate nel post partita e che di certo non sono passate inosservate. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, nel mondo bianconero non sono state accolte affatto bene queste parole. E considerando una sconfitta con una prestazione inaspettata, si avverte anche un filino di tensione adesso.