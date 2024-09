Sarri confessa: "Sogno di finire la carriera al Boca"

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Il Boca Juniors sarebbe un sogno finale, folle, non so se realizzabile. Qualche partita alla Bombonera sarebbe una esperienza unica". Perché intanto Sarri aspetta una chiamata dall’Europa: "È vero che in questo momento vanno di moda i giovani, ma lo scorso anno le tre coppe europee sono state vinte da tecnici della mia età: Ancelotti in Champions, Gasperini in Europa League e Mendilibar in Conference. Idem De la Fuente, c.t. della Spagna campione d'Europa".