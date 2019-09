San Paolo, ok ai biglietti gratis ai consiglieri ma è lite in Comune, Repubblica: manca la firma sulla convenzione

Ultime SSC Napoli - "Gentilissimi assessori, consiglieri comunali e presidenti di municipalità, su disposizione del capo di Gabinetto Attilio Auricchio, si prega di fare pervenire, entro e non oltre l’11 settembre, la conferma ad assistere - ed eventualmente il nominativo dell’accompagnatore, con la copia, in tal caso, di un documento di riconoscimento - alla partita Napoli-Sampdoria che si terrà sabato 14 settembre alle ore 18 allo stadio San Paolo". È questo il testo della mail inviata dall’ufficio cerimoniale a consiglieri comunali e presidenti di municipalità lunedì sera, come riporta l'edizione napoletana de La Repubblica.

Ultime Napoli, biglietti gratis ai consiglieri ma manca la firma sulla convenzione

"In pratica dopo un anno di "purgatorio" il San Paolo riapre gratuitamente agli amministratori comunali che potranno assistere gratis alle partite del Napoli e potranno regalare un biglietto a un loro ospite. Via libera che, però, almeno in teoria, è ancora sub iudice perché il rilascio dei biglietti omaggio a consiglieri comunali, assessori e presidenti di municipalità è legato alla firma della nuova convenzione tra Comune e Napoli Calcio per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta. Cosa che, almeno ufficialmente ancora non è avvenuta".

Polemico su quanto avvenuto il consigliere del Pd, Diego Venanzoni: «È fuorviante e senza alcun fondamento la scelta, da parte del direttore generale Attilio Auricchio, di concedere i biglietti omaggio ai consiglieri comunali. Attualmente non è stato sottoscritto alcun atto convenzionale tra il Comune e la Ssc Napoli, pertanto non si comprende a che titolo i consiglieri, la giunta e i presidenti di municipalità dovrebbero prendere posto in Tribuna Autorità, cosa è cambiato rispetto a pochi mesi fa? È un errore considerare il voto dell’aula e dunque la scelta di aderire alla convenzione come la soluzione tra le parti ed il via libera ad un rinnovato rapporto. A che titolo il Calcio Napoli farà il suo esordio sabato contro la Sampdoria? È stato sottoscritto qualche atto in questi giorni e non ne siamo a conoscenza?».

