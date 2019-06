San Paolo, il miracolo delle Unviersiadi. Il Mattino: "Seggiolini montati, oggi arriva la Iaaf per la pista d'atletica e in curva B..."

Ci siamo, le Universiadi partiranno tra circa 20 giorni e i lavori negli impianti partenopei sono quasi del tutto ultimati. Anche allo stadio San Paolo.

Come riporta Il Mattino:

"La due giorni di lavori dell'Unione Stampa Sportiva Italiana ha aperto il tour degli impianti per l'Universiade. I vertici Luigi Ferrajolo, Gianfranco Coppola e Mario Zaccaria a fare da Virgilio in cinque impianti dei Giochi napoletani. Oggi arriva la Iaaf per omologare la pista di atletica. La stessa di Rio 2016 (quella che fece volare Usain Bolt) e Tokyo 2020. Al San Paolo lavorano 400 operai su tre turni. Si impermeabilizza dopo un maggio piovoso che ha rallentato i lavori. Seggiolini montati al ritmo di 1500 al giorno. Alla fine saranno 55mila posti. L'anello inferiore della curva B sarà occupato dalla scenografia dell'Universiade. L'impianto audio e luminoso è il migliore d'Italia per uno stadio pubblico".