Sampdoria-Napoli, migliore e peggiore secondo il CdM: "Insigne, voto 7. Si conferma capitano e prende per mano la squadra"

Il Corriere del Mezzogiorno ha eletto il migliore ed il peggiore azzurro in Sampdoria-Napoli:

Insigne 7, il migliore: "Si conferma capitano ed ancora una volta prende per mano la squadra. Sempre pericoloso in attacco, si propone e smista palloni pericolosi. Il terzo goal nasce da una sua invenzione".

Zielinski 6, il peggiore: "Prova ad inventare ed ad inserirsi in attacco. Molto spesso dialoga con Insigne sulla fascia, ma appare timido e per lunghi tratti assente. Un grande potenziale che non riesce ancora ad esprimere".