Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli. Per Spalletti ci sono solo due dubbi: Zielinski-Elmas (Piotr è favorito) ed infine Politano-Lozano (Matteo leggermente davanti a Hirving). Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità. in difesa riconfermata la coppia centrale Rrahmani-Koulibaly con Mario Rui e Di Lorenzo terzini. la diga centrale in mediana sarà formata da Anguissa e Fabian.

