Samp-Napoli 0-4, la moviola di Gazzetta: giusto annullare le due reti, non c'è rigore su Anguissa

Napoli calcio - La moviola della Gazzetta dello Sport dopo Samp-Napoli: "Due gol annullati e poco altro in una partita che Valeri conduce senza patemi, aiutato anche dallo squilibrio nel punteggio. Al 21’ Osimhen raddoppia, ma parte in fuorigioco sull’invito di Lozano. Offside segnalato dall’assistente Galletto e confermato dal rapido check del Var. Al 74’ è la Samp a vedersi invalidata la rete della bandiera. Candreva raccoglie un pallone vagante in area e insacca con Ospina fuori causa, ma in precedenza c’è l’evidente posizione di fuorigioco di Caputo. Anche in questa occasione, Galletto aveva giustamente aspettato la conclusione dell’azione per la segnalazione. Corrette le tre ammonizioni comminate da Valeri nel corso della gara: Damsgaard stende Lozano al 28’, Depaoli abbatte Anguissa al 76’, mentre Manolas rifila una manata in faccia a Damsgaard all’87’. Al 66’ timida protesta Napoli: Anguissa cade in area dopo il contrasto con Bereszynski, ma non c’è nulla che possa far pensare al rigore".