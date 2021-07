Salernitana, mercoledì la decisione sul nuovo trust: il Benevento spera

Ultime notizie calcio - Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, ieri sera la Salernitana ha inviato alla FIGC la documentazione relativa al nuovo trust, che stavolta, secondo l'avvocato Gentile, rispetta tutti i parametri posti dalla Federazione. Adesso una decisione è attesa per mercoledì 7 luglio, con il consiglio federale che valuterà se effettivamente è così. Nella nuova formulazione l'ostacolo relativo al fatto che i guardiani del trust fossero due dovrebbe essere stato formulato dalla scelta per l’unanimità quale criterio per prendere le decisioni e dal voto decisivo attribuito a uno dei trustee in caso l’unanimità non si raggiunga. Il trust, in ogni caso, dovrà vendere il club entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato a stagione in corso. Il Benevento, che in caso di mancata iscrizione è il principale indiziato ad essere ripescato in Serie A, resta spettatore interessato.